Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kıbrıs'ta sahne aldığı konser öncesinde sağlığı ve kariyeriyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Son dönemdeki yoğun çalışma temposundan yorulduğunu belirten Akalın, kendisini esprili bir ifadeyle "tükenmişlik sendromuna" yakalandığını söyleyerek anlattı.

''TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDI''

Akalın, konser öncesi basının sorularına yanıt verirken yaşadığı durumu "Meryem Uzerli hastalığı" olarak tanımlayarak tükenmişlik sendromuna gönderme yaptı. Ünlü şarkıcı, bu nedenle yeni konser tekliflerini geri çevirdiğini belirtti.

Akalın, ''Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım.'' diye konuştu.

PROGRAMI 6 BÖLÜM SONRA BİTİYOR

Sunuculuğunu yaptığı programın tamamlanmasına 6 bölüm kaldığını açıklayan Akalın, mevcut yoğunluğun kendisine uygun olmadığını dile getirdi.

''BİR DAHA YAPAY ZEKAYLA KLİP YAPMAYACAĞIM''

Öte yandan sanatçı, "Bi Şey Mi Dedin?" adlı şarkısı için hazırlanan yapay zekâ destekli kliple ilgili de konuştu. Zaman yetersizliği nedeniyle bu yönteme başvurduklarını ancak ortaya çıkan çalışmayı tam anlamıyla içine sindiremediğini söyleyen Akalın, "Bir daha yapay zekayla klip yapmayacağım" ifadelerini kullandı.