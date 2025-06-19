Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Bican Günalan ve Suzan Kardeş gibi isimlerin rol aldığı, televizyon tarihine damga vuran 'Bir Demet Tiyatro'nun yönetmenliğini yapan Sevgi Birsel yaşamını yitirdi.
Demet Akbağ, sosyal medyada ''Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun" notuyla üzüntüsünü dile getirdi.
Film-SAN Vakfı tarafından yapılan açıklamada da "Yönetmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
SEVGİ BİRSEL'İN YÖNETMENLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİ YAPIMLAR
Sevgi Birsel kariyeri boyunca pek çok önemli projede yönetmen koltuğunda oturdu.
İşte Birsel’in yönetmenliğini üstlendiği yapımlardan bazıları:
· Bir Demet Tiyatro (1995)
· Dış Kapının Mandalları (1998)
· Güneş Yanıkları (2000)
· Ölümsüz Aşk (2003)
· Azize (2004)
· Home Ofis (2011)
· Balıkçının Karısı (2015)
· Üvey Anne (2023)