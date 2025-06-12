CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziyeleri kabul ediyor. On binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından taziyeye de çok sayıda insan akın etti.

Özel ve Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'e taziye ziyaretinde bulunan isimler arasında oyuncu Demet Evgar da vardı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü Manisa ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda genel başkan, partililer ve on binlerce kişi Ferdi Zeyrek'in cenazesine akın etti.

Cenaze aracı güçlükle ilerleyerek mezarlığa gidebildi. On binlerce kişi Zeyrek'in son yolculuğuna uğurladı.