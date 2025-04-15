Fenerbahçe–Net Global Sivasspor maçında Sivassporlu futbolcuların sahaya çıkarken taşıdığı pankart kadınların tepkisini çekti. “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart ve altındaki “Tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal değildir” ifadesi, pek çok ünlü ismin de isyan etmesine neden oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ifadeleri 'normal' bulsa da kadın örgütleri konuya ilişkin açıklama yaparak tepkilerini gösterdi. Pek çok kadın, devletin bu konuda yönlendirici ve baskılayıcı diline karşı çıktı.

Oyuncu Demet Evgar da yaptığı sert açıklamayla gündeme geldi. “Sizsiniz normal, biziz anormal. O pankartı taşıyana da artık bu şuursuzluğun peşinden gidene de yazıklar olsun” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Evgar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çıkış sosyal medyada da gündeme geldi.