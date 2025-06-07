Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisinde 'Nisan' karakterine hayat veren Demet Özdemir, set yoğunluğuna kısa süreliğine de olsa ara vererek, Kurban Bayramı tatilinde soluğu memleketi İzmit'te aldı.

'BANA ELLERİNİ VER' ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Ailesini ziyaret eden 33 yaşındaki oyuncu, babası ile çekildiği kareleri Özdemir Erdoğan'ın 'Bana Ellerini Ver' adlı şarkısıyla Instagram hesabından paylaştı.

"YILLARCA GÖRÜŞMEDİK" DEMİŞTİ

Demet Özdemir geçen aylarda bir röportajda babasıyla uzun süre görüşmediğini açıklamıştı.

Özdemir, "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır" demişti.