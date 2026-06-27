Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya, beklenmedik final kararıyla 47. bölümüyle ekran macerasını noktaladı. Dizinin sona ermesinin ardından tatile çıkan Demet Özdemir, bu kez evinin bahçesinde verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu.
Önce lüks tekne tatiliyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi de evinin bahçesinde verdiği pozlarla dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Demet Özdemir'in "Günün rengini açıklamama gerek yoktur diye düşünüyorum" notuyla peş peşe paylaştığı kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Ünlü oyuncunun paylaşımına; "çok güzelsin", "harika görünüyorsun", "her hali çok güzel", "Pembe gönlüm sende", "Pamuk şekerim" gibi yorumlar yağdı.
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