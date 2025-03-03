

Oyuncu Demet Özdemir'i Türkiye Demet Özdemir'i 'Sana Bir Sır Vereceğim' adlı gençlik dizisi ile tanıdı. Kısa sürede de şöhret basamaklarını tırmandı. Şöhreti, şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaptığı evlilikle zirveye çıktı.

Koç'la süren evliliği 9 ayda sona erdi ama aşkta bulamadığı mutluluğu parada yakaladı.

Sosyal medyadan, oynadığı reklamlara kadar hep en çok kazanan isim olarak zirveye adını yazdırdı.

Özdemir şimdi de rol aldığı son dizisi ile konuşuluyor.

Takvim'in haberine göre Özdemir, yeni başlayacağı 'Eşref Rüya' adlı dizi için bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştı.

Bu arada Demet Özdemir geçen eylül ayında bir reklam filminden 25 milyon TL kazanmıştı.

GAYRİMENKULE YATIRIM YAPIYOR

Özdemir, kazandığı parayı ise gayrimenkule yatırıyor. Son olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 38 milyon liraya aldığı evle tüm dikkatlerine üzerine toplamıştı.