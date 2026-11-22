Rol aldığı yapımların yanı sıra tarzıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Son dönemdeki imaj değişikliğiyle konuşulan oyuncu, Roma tatili sırasında çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
KÜT SAÇLARIYLA KAMERALAR KARŞISINDA
Uzun saçlarıyla özdeşleşen Demet Özdemir, bir süre önce radikal bir değişikliğe giderek saçlarını kısacık kestirmişti. Küt kesim saçlarıyla yeni bir görünüme kavuşan oyuncunun tercihi, sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar almıştı.
Özdemir, bu kez uçak seyahatinden çekilen fotoğraflarını yayımladı. Sade tarzıyla kamera karşısına geçen oyuncunun kareleri kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
KABLOLU KULAKLIK TERCİHİ DE KONUŞULMUŞTU
Demet Özdemir, son dönemde yeniden popülerleşen kablolu kulaklık trendine katılmasıyla da gündeme gelmişti. Kablosuz modellerin yaygınlaştığı dönemde eski nesil kulaklıkları tercih eden oyuncunun bu seçimi, nostaljik aksesuarları yeniden akıllara getirmişti.
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YENİ İMAJI TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI
Sosyal medyayı aktif kullanan ve milyonlarca takipçisi bulunan Özdemir'in kısa saçlı yeni görünümüne daha önce de çok sayıda yorum gelmişti. Hayranları oyuncunun fotoğraflarına "Çok yakışmış", "Her hali ayrı güzel", "Saçları harika olmuş" ve "Bu değişim çok iyi" ifadeleriyle beğenilerini dile getirmişti.
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