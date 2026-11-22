YENİ İMAJI TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Sosyal medyayı aktif kullanan ve milyonlarca takipçisi bulunan Özdemir'in kısa saçlı yeni görünümüne daha önce de çok sayıda yorum gelmişti. Hayranları oyuncunun fotoğraflarına "Çok yakışmış", "Her hali ayrı güzel", "Saçları harika olmuş" ve "Bu değişim çok iyi" ifadeleriyle beğenilerini dile getirmişti.