Ebru Gündeş’in unutulmaz şarkısı “Söyleyin”, Eşref: Rüya dizisinin fragmanında Demet Özdemir’in sesiyle hayat buldu. Yayınlandığı anda sosyal medyada gündem olan fragmanda, şarkının sözleri özellikle dikkat çekti:

EŞREF'E GÖNDERME

“Söyleyin bi'daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarını. Söyleyin mahşere sakladım günahlarını. Söyleyin bilsin.”

İzleyiciler, bu sözlerin Eşref karakterine gönderme olduğunu düşündü ve yorumlarda paylaştı.

DEMET ÖZDEMİR'İN SESİNE ÖVGÜ

Fragman kısa sürede izlenme rekorları kırarken, Özdemir’in performansı büyük övgü aldı. Hatta bazı izleyiciler, şarkının profesyonel bir sanatçı tarafından mı yoksa Demet Özdemir tarafından mı söylendiğini ayırt etmekte zorlandı.

Sosyal medya kullanıcıları, hem oyunculuğu hem de ses performansıyla Özdemir’in fragmana adeta damga vurduğunu dile getirdi.