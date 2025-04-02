Demet Özdemir, 2022 yılında nikâh masasında oturduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliğini anlaşmalı olarak noktalamıştı. Çiftin ayrılığı günlerce konuşulmuştu.

MODACININ KARDEŞİ

Şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı 'Eşref Rüya' dizisiyle gündemde olan Özdemir'in iş insanı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in de kardeşi olan Kadir Güneş'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

Demet Özdemir ilk defa yeni aşkıyla poz verdi. Güneş ile pozunu sosyal medya hesabına taşımayan Özdemir'i sevgilisi paylaştı.

Kadir Güneş, daha önce şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu Melisa Döngel, fenomen Danla Bilic gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.

"AŞK BENDE KISA SÜRÜYOR"

Demet Özdemir daha önce konuk olduğu bir programda sunucunun "Aşk ne demek? Yani çok tanımı var, sana göre ne? Senin sevdiğin bir tarifi var mı, kolayına gelen?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Aşkı kimyaya bağlıyorum. Birini tanımak zorunda değilsin, tek saniyelik müthiş bir an... Tasarlayamazsın, tarif edemezsin, tamamen enerjisel ve kimyasal bir şey aşk... "

"Aşkın kalıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Hazları yaşadıktan, söyledikten sonrasının tamamen gerçeklerimizle tanışıp sevgiye dönüştüğüne inananlardanım."

"Aşkın uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Herkese göre değişir ama bende kısa sürüyor."