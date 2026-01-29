1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine girdi. İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşandı.

Eski manken ayrılığın ardından iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı.

4 yıldır birlikte olan çift geçen eylülde ise ilişkilerini sonlandırdı. Demet Şener, "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" dedi. Ancak ikili ayrılığa fazla dayanamayıp barıştılar.

Önceki gün Tarabya sahilinde yürüyüş yaparken görüntülenen Demet Şener ilişkilerinin yolunda gittiğini söyledi.

"AŞK DOLUYUZ"

Şener "Çok mutluyuz, beraberiz. Çok şükür her şey yolunda, yaramaz bir durum yok. Kalplerimiz bir, sevgi ve aşk doluyuz" dedi.

Güne mutlaka sporla başladığını belirten eski manken, "Düzenli besleniyorum ve bol bol spor yapıyorum. Çok yemek yemiyorum" diye konuştu.