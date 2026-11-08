Yapılan teknik incelemelerde köprüyü ayakta tutan demir kazıkların su kaynaklı korozyon nedeniyle yüzde 70’ten fazla aşınarak yük taşıma kabiliyetini tamamen yitirdiği tespit edildi. Mühendislerin yapının artık onarılamaz durumda olduğunu rapor etmesi üzerine yetkililer, tehlike saçan köprüyü kontrollü patlatma yöntemiyle tamamen yıkma kararı aldı.

TRAFİĞE TAMAMEN KAPATILDI

Ulusal Ulaştırma Altyapı Dairesi (DNIT), pazar günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek kontrollü yıkım için alarm durumuna geçti. Bölge genelinde nehir suları ve kıyı şeridi dahil 300 metrelik güvenlik çemberi oluşturulurken, saat 13.30 ile 17.30 arasında güzergâh hem araçlara hem de yayalara tamamen kapatıldı.

Hafta sonu nehirde bulunan balıkçıların ve çevre halkının zarar görmemesi için polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Sürücüler ise yıkım süresince belirlenen alternatif çevre yollarına yönlendirildi.

TEDBİRLER SAYESİNDE CAN KAYBI ÖNLENDİ

Geçtiğimiz mart ayında taşıyıcı ayaklarından birinin çökmesiyle iki bölümü nehre gömülen köprü, öncesinde alınan tedbirler sayesinde herhangi bir can kaybına yol açmamıştı. Yıkım operasyonunun ardından ekipler, patlamanın hemen yanında halen çift yönlü trafiğe hizmet veren diğer paralel köprü üzerindeki sismik etkilerini ve olası hasarlarını inceleyecek.

Güvenlik onayının verilmesiyle birlikte ulaşım yeniden paralel köprü üzerinden kontrollü olarak sağlanacak ve nehirdeki enkazın kaldırılarak sıfırdan yeni bir köprünün inşası için çalışmalar başlatılacak.