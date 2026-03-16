İsrail’in kuzeyinde meydana gelen olayda, İran tarafından fırlatıldığı belirtilen füzeleri engellemek için devreye giren Demir Kubbe sisteminde teknik bir arıza yaşandığı iddia edildi. Arızalanan savunma füzesi, bölgede bulunan bir binaya çarptı.

BİNA ENKAZA DÖNDÜ

Çarpmanın ardından binada büyük çaplı yangın çıktı. Yapının ağır hasar aldığı ve enkaza dönüştüğü belirtilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail ile İran arasındaki gerilim son dönemde artarken, iki ülke arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlattığı, İran’ın ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdiği belirtilmişti.