Tüm dünyanın yakından takip ettiği İran-İsrail savaşı karşılıklı füze saldırılarıyla devam ediyor. 7 Ekim 2023’den bu yana Gazze’de sivilleri katlederek büyük bir yıkıma neden olan İsrail, 13 Haziran’da İran’a bir saldırı başlattı.

İran bu saldırının ardından karşılık olarak balistik ve hipersonik füzelerle İsrail’i vurmaya başladı. Füzelerin bir kısmını havada imha eden İsrail hava savunma sistemi, İran’dan gelen onlarca füzeye de engel olamadı. İran’ın attığı füzelerin misillemesinin faturası İsrail’e ağır oldu. İsrail medyası savunma sisteminin bir gecelik maliyetini açıkladı.

İsrail basını, saldırılara karşı yürütülen hava savunma operasyonlarının maliyetinin yaklaşık 287 milyon doları bulduğunu duyurdu.

İSRAİL’İN GÖZDESİ ARROW

İran füzelerinin büyük bölümünün Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleriyle durdurulduğunu, ayrıca THAAD sistemi ile Doğu Akdeniz’deki ABD destroyerlerinden fırlatılan SM-3 füzelerinin de devreye alındığını belirten Levy, Davud’un Sapanı sisteminin de envanterde yer aldığını ancak şu an için asıl endişe kaynağının Arrow sistemleri olduğunu söyledi.

Söz konusu haberde, Arrow 3'ün yaklaşık yüzde 90 oranında başarı sağladığı, THAAD sisteminin ise yüzde 40’lık müdahale oranına sahip olduğu tahmin ediliyor.

MİLYONLARCA DOLARA MAL OLUYOR

İsrail’de yayın yapan ekonomi gazetesi *Globes*, ülkenin hava savunma sistemlerinin maliyetinin kamu bütçesine ciddi yük oluşturduğunu yazdı. Buna göre, bir hedefi etkisiz hale getirmenin maliyeti Demir Kubbe için yaklaşık 30 bin dolar, Davud’un Sapanı için 700 bin dolar, Arrow 2 için 1,5 milyon dolar ve Arrow 3 için 2 milyon dolar seviyelerinde bulunuyor.

İsrail medyası ise İran’ın bir gecede gerçekleştirdiği balistik füze misillemesinin, İsrail’e yaklaşık 287 milyon dolara mal olduğunu belirtti.

İSRAİL’İN SAVUNMA SİTEMİNDE NELER VAR?

İsrail’in hava savunma sistemi, tehditlerin menziline göre dört farklı katmandan oluşuyor. Kısa menzilli tehditlere karşı Demir Kubbe (4-70 km), orta menzillere karşı Davud’un Sapanı (40-300 km), uzun menzilli tehditlerde Arrow 2 (yaklaşık 500 km) ve kıtalararası menzildeki saldırılarda Arrow 3 (yaklaşık 2.400 km) sistemleri devreye giriyor.