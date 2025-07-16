Şüphelinin olaydan önce berber Tevfik A.’ya (62) cep telefonundan 'Demiri ve çekirdeği hazırla' diye mesaj attığı, berber dükkanından silah ve mermileri aldığı, ardından da berberde kıyafetlerini değiştirip saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri demir kelimesinin silah, çekirdek kelimesinin ise mermi olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanırken, şüphelilerin poliste 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, 21 Haziran Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kıraathane önünde bekleyen İbrahim Y. (49) şapkalı ve maskeli 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan İbrahim Y. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BERBERDE KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yaralı İbrahim Y. herhangi bir düşmanının olmadığını kimseden şüphelenmediğini söyledi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda olay öncesinde saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin bir başka sokakta bulunan berber dükkanından çıktığı belirlendi. Geriye dönük devam eden kamera çalışmasında, şüpheliyi berber dükkanına motosikletle gelen bir kişinin bıraktığı ve şüphelinin berberde üstündeki kıyafeti değiştirip silahlı saldırıyı gerçekleştirmeye gittiği tespit edildi.

BERBER 'ŞÜPHELİ TRAŞ OLDU' DEDİ

Bunun üzerine şüphelinin girdiği berber dükkanına giden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işletmeci Tevfik A.’nın (62) ifadesine başvurdu. Tevfik A., şüphelinin traş olduğunu ve gittiğini, şüpheliyi tanımadığını söyledi. Ancak polis ekipleri incelenen kamera görüntülerinde şüphelinin dükkana girişi ve çıkışı arasında 4 dakika olduğu, bu süre içerisinde traş olamayacağından şüphelendi. İşletmeci Tevfik A. yalan beyanda bulunmaktan polis tarafından gözaltına alındı.

BERBERE 'DEMİRİ VE ÇEKİRDEĞİ HAZIRLA' İLE ŞİFRELİ MESAJ

Polis ekipleri Tevfik A.’nın cep telefonuna olaydan kısa bir süre önce bir numaradan 'Demiri hazırla' ve 'Çekirdek var mı' şeklinde mesaj atıldığını tespit etti. Demir kelimesinin silah, çekirdek kelimesinin ise mermi olduğunu tespit eden polis, Tevfik A. ile tekrar görüştü. Bunun üzerine berber Tevfik A. dükkana gelen şüphelinin 'Mardinli Barış' lakabıyla bilindiğini ve kıyafetlerini de dükkanda değiştirdiğini itiraf etti. Ancak berber, şüphelinin kimlik bilgilerini vermedi. Çalışmalarına devam eden polis, berberin evinde ve iş yerinde yaptığı aramada 24 adet mermi ele geçirdi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Devam eden çalışmalarda 1 gün sonra olayda kullanılan motosikletin bir sokakta park halinde olduğu görüldü. Beklemeye başlayan polis, motosikletin yanına gelen Furkan G.’yi (23) yakaladı. Furkan G.’nin şüpheliyi berber dükkanına getiren kişi olduğu tespit edildi. Ardından da saldırıyı gerçekleştiren Barış S. (19) evinde yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN 30 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheli Barış S.’nin daha önce çeşitli suçlardan poliste 18, motosikleti kullanan Furkan G.'nin 5, berber Tevfik A.’nın ise 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan İbrahim Y.'nin de çeşitli suçlardan poliste 6 suç kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin aralarında daha önceden husumet olduğu da öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyette işlemlerinin tamamlamasının ardından Barış S., Furkan G. ve berber Tevfik A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Tevfik A. adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezasına çarptırıldı. Motosikletli kullanan Furkan G. de adli kontrol şartıyla serbest kalırken, saldırıyı yapan Barış S. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.