Ziraat Bankası’ndan 2018 yılında 800 milyon dolar kredi alan ve toplam borcu 1 milyar dolardan fazla olan Demirören Grubu’nun kullanılaN kredi tablosu ilk kez açıklandı. Meclis KİT Komisyonu üyelerine bilgi veren Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 7 yılda toplam 890 milyon dolar tahsilat yaptıklarını söyledi. Hürriyet, Kanal D ve CNN Türk’ü satın almak için kredi kullanan Demirören’in kredisi iki kez de yapılandırdığı açıklandı.

"YUKARIDAN TALİMATLA İMTİYAZ MI SAĞLANIYOR?"

Çakar, “Son 5 yılda tahsil edilen para 337 milyon dolardır. Biz bankanın parasını tahsil etmek üzere etkin bir süreç yönetiyoruz” dedi. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız komisyonda yaptığı konuşmada ‘’Bu uygulamayı çiftçimize, küçük esnafımıza, normal vatandaşımıza yapıyor musunuz, yoksa böyle hatırlı, yukarıdan talimatla bu kişilere bir imtiyaz mı sağlıyorsunuz?” diye sordu.