MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesinin perde arkasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Demirtaş'ın o gün eşinin geçireceği operasyon için İstanbul'daki bir hastanede olduğu ve iznin Erdoğan tarafından verildiği kaydedildi.

SÖZCÜ TV Para Politika programında SÖZCÜ TV Ankara editörü Serkan Alan görüşmenin detaylarını paylaştı.

DEMİRTAŞ, EŞİNİN AMELİYATI İÇİN İZİN İSTEDİ

Alan, "Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş'ı da aramış. Demirtaş, geçtiğimiz hafta cuma günü Adalet Bakanlığı yetkililerine bir başvuruda bulundu. Eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'da gerçekleştirilecek operasyonu için cezaevinden çıkma izni talep etti." dedi.

ERDOĞAN ONAY VERDİ

Alan şu ifadeleri kullandı:

Kulislere göre söz konusu talep Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Beştepe'ye taşınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birlikte Demirtaş İstanbul'a eşinin ameliyat olacağı hastaneye götürülüyor. Telefon görüşmesi de burada gerçekleşiyor.