Ailesiyle birlikte yurt dışına taşınması şartıyla serbest kalacağı iddialarıyla gündeme gelen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sessizliğini bozdu.

Demirtaş, kendisini ziyaret eden DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla, "Merhabalar Değerli vekilimiz Sayın Gergerlioğlu aracılığıyla selam ve dayanışma duygularını ileten tüm dostlara bizden de yürek dolusu selam, sevgiler." mesajını paylaştı.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

Herkes için gerçek bir adalet, eşitlik ve demokrasi mücadelesine yılmadan devam ederken ısrarla barış demeye de devam edeceğiz.

Umut ediyoruz ki barışla birlikte Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak ve aydınlık bir geleceği hep birlikte inşaa etmek için çok daha güçlü bir zemin oluşacaktır. Özgürlük dolu günlere...