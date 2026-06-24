Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından "Az kaldı" yazarak bir paylaşım yaptı.

Demirtaş başka bir platformda yazdığı yazıyı alıntıladı. "Az Kaldı" paylaşımının bulunduğu yazıda yeni çözüm süreci ile alakalı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"- Süreç artık somut, elle tutulur, gözle görülür adımlar gerektiriyor, mecbur kılıyor. Bu adımlar da öyle taviz falan değil, hepimizin ortak yaşamı için ana sütü gibi hak ve helal olan adımlardır."

'BUTLANDAN MEDET UMANLARA PRİM VERMEYEREK...'

"- Burada da belirleyici olacak olan, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bundan sonraki tutumu ve kararları olacaktır. Kendisi de gayet net farkındadır ki olası enkazdan ganimet kapmaya hazırlanan fırsatçılar, rant peşinde kırk takla atan şaklabanlar, yağcılıkta sınır tanımayan riyakarlar etrafına giderek daha fazla toplanmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı eğer ilkeli, ahlaki, adil uzlaşmaların kapısını aralayacaksa tüm olup bitenlere bir nokta koyup butlandan, kayyumdan, tutukluluklardan medet umanlara da prim vermeyerek yeni başlangıçlara fırsat sunabilmelidir."