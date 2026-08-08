İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi köşe yazısında AKP MKYK toplantısından aktardığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın mevcut "Çerçeve Yasa" düzenlemesinden yararlanamayacağını belirtmesine dair Akın Gürlek'ten yanıt geldi...
Yandaş TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
-Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı iddiası Adalet Bakanı’ndan TGRT özel açıklama
-Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Böyle bir açıklama yapmadım.
-Bugün yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç ise, Çerçeve yasanın Demirtaş’ı kapsadığı yönünde...