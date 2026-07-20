Yetkililere göre çelik raylar doğrudan güneş ışığı altında hava sıcaklığından yaklaşık 20 derece daha sıcak olabiliyor. Bu da rayların genleşmesine, eğilmesine ve tren seferlerinde aksamalara yol açabiliyor. Beyaz boya ise güneş ışınlarını yansıtarak rayların daha serin kalmasına yardımcı oluyor.

SICAKLIĞI 10 DERECEYE KADAR DÜŞÜREBİLİYOR

Network Rail, uygulamayı özellikle sıcak havadan daha fazla etkilenen kavşaklar, makas bölgeleri ve kritik hat kesimlerinde gerçekleştiriyor. Yapılan ölçümlere göre beyaza boyanan rayların sıcaklığı, boyanmayan raylara göre 5 ila 10 derece daha düşük kalabiliyor. Böylece raylarda oluşabilecek deformasyon riski azaltılırken tren seferlerinin daha güvenli şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Rayların sıcaklığı yalnızca boya uygulamasıyla kontrol edilmiyor. Hat boyunca yerleştirilen sensörlerle sıcaklık sürekli takip edilirken, riskli günlerde bazı güzergahlarda trenlere geçici hız sınırlamaları da uygulanıyor.

AVRUPA'DA BAŞKA ÜLKELER DE DENİYOR

Benzer uygulamalar Avrupa'nın farklı ülkelerinde de hayata geçiriliyor. Avusturya demiryolu işletmecisi ÖBB, "White Rail" projesi kapsamında rayları beyaza boyayarak sıcaklığı 5 ila 8 derece düşürmeyi hedefliyor. Şirket, başarılı sonuç alınması halinde uygulamayı ülke geneline yaymayı planlıyor.

İspanya ise Albacete bölgesinde özel yansıtıcı boya kullanarak rayların aşırı sıcaklarda eğilmesini önlemeye yönelik denemeler gerçekleştirdi. Ayrıca İtalya'da bazı demiryolu hatlarında da benzer uygulamaların uzun süredir kullanıldığı belirtiliyor.