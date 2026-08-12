Aydın'ın Söke ilçesinde, demiryolu üzerinde ölçüm çalışması yapılırken yaşanan kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 08.45 sıralarında ilçeye bağlı Sazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette görevli personel Mustafa A., demiryolunda ölçüm yaparken yanında bulunan ve çalışmaya yardım ettiği belirtilen Dilek Karabatak'a, Ortaklar'dan Söke yönüne ilerleyen Mustafa S. idaresindeki tren çarptı. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Çarpmanın şiddetiyle savrulan 48 yaşındaki Dilek Karabatak, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Şirket personeli Mustafa A. ile trenin makinisti Mustafa S., ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

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