Demiryolu altyapı çalışmaları öncesinde yapılan arkeolojik incelemeler sırasında keşfedilen hazine; kasıtlı olarak bükülmüş sekiz bronz orak, sağlam durumdaki bir orak, bir kılıç parçası, süs eşyalarının kırık parçaları, bronz külçeler ve işlenmemiş metal parçalarından oluşuyor. Araştırmacılar, nesnelerin büyük bölümünün gömülmeden önce uzun süre kullanıldığını belirtiyor.

RİTÜEL ADAK OLABİLİR

Arkeologlara göre eserlerin bulunduğu nokta, geçmişte bataklık veya suyla kaplı bir alan olarak kullanılıyordu. Avrupa'nın birçok Tunç Çağı toplumunda göl, nehir ve sulak alanlara değerli eşyaların bırakılması dini törenlerin bir parçası olarak görülüyordu. Bu nedenle uzmanlar, hazinenin saklanmak için değil, tanrılara sunulan sembolik bir adak olarak gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

METAL ÜRETİMİNE IŞIK TUTACAK

Buluntuların ayrıntılı laboratuvar analizlerine alınacağı belirtilirken, bronzun bileşimi, üretim tekniği ve kullanım izleri incelenecek. Araştırmacılar, elde edilecek verilerin Tunç Çağı'nda Orta Avrupa'daki metal işçiliği, ticaret ağları ve ritüel uygulamalar hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini ifade ediyor.