Kahvaltı sofralarından akşam sohbetlerine kadar günün her anında tüketilen çay, kimi zaman ne kadar özenilirse özenilsin istenen demi ve lezzeti vermeyebiliyor. Çayın acılaşması, bulanık durması ya da aromasının sönük kalması gibi can sıkan sorunlara karşı çay ustalarının yıllardır uyguladığı gizli bir yöntem ortaya çıktı. Ne pahalı karışımlara ne de saatlerce beklemeye gerek var; demleme suyuna atılan o iki küçük malzeme bardaktaki tüm tadı baştan yazıyor.

ACI TADI VE SERTLİĞİ ANINDA YOK EDİYOR

Çay demlerken yapılan en büyük hataların başında kaynar suyun doğrudan kuru çay yapraklarıyla temas edip yaprakları haşlaması ve içeceğe acı bir tat bırakması geliyor. Tam da bu noktada devreye giren usta dokunuşu, demleme esnasında demliğe eklenen 2 adet karanfil ile çayın tüm karakterini baştan aşağı değiştiriyor. Sıcak suyun içine bırakılan 2 adet karanfil, yaprakların suyla buluştuğu anda suya salınan sert tanenleri dengeliyor, baskın bir koku bırakmadan çayın kendi öz aromasını öne çıkarıyor ve suyun sertliğini kırarak içimi kadife gibi yumuşak bir hale getiriyor.

CAM GİBİ PARLAYAN BERRAK DEMİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Çay tiryakilerinin en çok şikayet ettiği mat ve donuk renk problemine karşı ise demliğe su koyulurken atılan 2 adet küp şeker mucizevi bir rol oynuyor. Çayı tatlandırmak amacıyla değil, kimyasal reaksiyonu hızlandırmak için kullanılan bu yöntem sayesinde sudaki yüzey gerilimi kırılıyor ve demlikteki çay tozları hızla dibe çöküyor. Böylece bardakta tortusuz, cam gibi parlayan kıpkırmızı bir berraklık ortaya çıkıyor.

USTA USULÜ DEMLEME İLE SON BARDAĞA KADAR AYNI TAZELİK

Kusursuz lezzete ulaşmak için kaynayan suyu doğrudan üst demliğe döktükten sonra fokurdamasının dinmesini beklemek ve ardından bu iki malzemeyi sıcak suyun içine bırakmak gerekiyor. Kuru çay yaprakları suyun üzerine serpilip alt demliğin buharında 15 dakika boyunca kendi kendine çökmeye bırakıldığında, çay bekledikçe acılaşmıyor ve son bardağa kadar ilk anki tazeliğini koruyor.