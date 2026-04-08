Demlikte kalan çay, içerdiği tanen ve antioksidanlar sayesinde evinizde, cildinizde ve bahçenizde pek çok işe yarıyor. Atmak yerine değerlendirebileceğiniz pratik ve doğal çözümlerle hem israfı önleyebilir hem de cebinizden tasarruf edebilirsiniz. İşte demlikte kalan çayın en faydalı kullanımları…

SAÇLARA PARLAKLIK VE CANLILIK KATAR

Saçınızı şampuanladıktan sonra son durulama suyuna demlikte kalan çayı ekleyin. Antioksidanlar saç derisini besler, kepeği azaltır ve saç tellerinize doğal bir parlaklık verir. Haftada 1-2 kez uygulamak yeterlidir.

DİŞ ETİ KANAMASI VE AĞRILARINA İYİ GELİR

Diş eti sorunları veya diş çekimi sonrası için soğumuş çay poşetini acıyan bölgeye bastırın ya da demiyle gargara yapın. Doğal antibakteriyel etkisi sayesinde kanamayı durdurur ve ağrıyı hafifletir.

AYAK KOKUSUNU GİDERİR

Demlikteki çayı ılık suyla karıştırıp ayaklarınızı 10-15 dakika içinde bekletin. Tanenler kötü kokuyu nötralize eder, ayaklarınızı ferahlatır ve bakterileri azaltır.

EV TEMİZLİĞİNDE DOĞAL YARDIMCI

Demli çayı silme suyuna ekleyerek parke, cam, ayna ve şömine temizliğinde kullanın. Tanenler doğal parlatıcı görevi görür, lekeleri çıkarır ve yüzeylere parlaklık verir. Özellikle ahşap ve cam yüzeylerde etkilidir.

KÖTÜ KOKULARI EMER

Çay posasını kurutup buzdolabına, çöp kutusuna, ayakkabı dolabına veya çekmecelere koyun. Doğal koku emici özelliği sayesinde istenmeyen kokuları uzun süre absorbe eder.

BİTKİLER İÇİN DOĞAL GÜBRE

Çay posasını saksı toprağına karıştırın ya da demini bitki diplerine dökün. İçerdiği azot, potasyum ve diğer mineraller sayesinde bitkilerin büyümesini destekler, toprağın nem tutmasını artırır. Özellikle asidik seven bitkiler (orkide, açelya, kamelya) için idealdir.