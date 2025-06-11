İBB'ye yönelik 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan başkan vekili seçimini AKP'nin adayı Eray Karadeniz'in kazandı.
Seçim sonucunda AKP’li Karadeniz MHP’li üyelerin desteğiyle başkanlığı kazanırken; CHP’li üyeler ise sıralara vurarak tepkilerini gösterdi.
'NEŞESİ' KAMERALARA YANSIDI
Belediye yönetiminin AKP’ye geçmesinin ardından Karadeniz’in kameralara yansıyan ‘neşeli’ halleri dikkat çekti.
FETÖ'YÜ ÖVEN PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Bu gelişme sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Karadeniz’in geçmişte yaptığı bazı paylaşımlar da yeniden gündeme geldi.
'POLATLAR' AYRINTISI
Öte yandan, Karadeniz'in geçmişte Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı davada avukatlık yaptığı da ortaya çıktı...