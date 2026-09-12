Darbe sabahı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in radyodan okuduğu bildiriyle Türkiye, karanlık bir döneme uyanmış oldu. Sendikaların ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri durduruldu. Anayasa yürürlükten kaldırıldı ve TBMM lağvedildi. Kurulan sıkıyönetim mahkemelerinde 230 binden fazla kişi yargılandı.

12 Eylül sabahı tüm Türkiye’de sokaklar tanklar ve askerler tarafından tutuldu.

Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş’in de aralarında bulunduğu 48 kişi idam edildi. 171 insan ağır işkence sonucu hayatını kaybetti. Cuntanın lideri Evren, 1982 anayasasının kabulüyle birlikte cumhurbaşkanı sıfatını almış ve görevini 9 Kasım 1989 tarihine kadar sürdürmüştü.