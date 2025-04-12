Antalya'nın Demre ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emirhan Önen hayatını kaybetti. Olay, Gökyazı Mahallesi Alakent Caddesi'nde yaşandı. Önen'in kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Demre Devlet Hastanesine kaldırılan genç sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Emirhan Önen'in, Demokrat Parti Demre İlçe Başkanı Recep Önen'in oğlu olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.