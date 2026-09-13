Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, ülkede 15 Mayıs tarihinde patlak veren ve 17'nci kez ilan edilen Ebola salgınına ilişkin korkutan güncel verileri paylaştı.

CAN KAYBI 3 BİN 398'E YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre salgında doğrulanan toplam vaka sayısı 7 bin 22’ye tırmanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 398’e ulaştı. Yetkililer, 800’ün üzerinde hastanın karantina merkezlerinde tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

OKULLARIN AÇILMASIYLA PANİK BÜYÜDÜ

Salgının merkez üssü konumundaki Ituri eyaletinde, tatil döneminin ardından okulların açılması virüsün çocuklara bulaşma riskini artırdı. Bölgede büyük bir panik yaşanırken, eğitim kurumlarında olağanüstü önlemler hayata geçirildi. Sınıflardaki öğrenci sayıları 30 ile sınırlandırılırken; okul alanlarında fiziksel temas yasağı ve zorunlu hijyen kuralları uygulamaya konuldu.

"ONAYLANMIŞ AŞI YA DA TEDAVİSİ YOK" UYARISI

KDC Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bölgede etkili olan mevcut 'Bundibugyo' varyantına karşı şu ana kadar onaylanmış resmi bir aşının veya kesin tedavi edici tıbbi ilacın bulunmadığı konusunda uluslararası kamuoyuna ve yerel halka ciddi uyarılarda bulundu. Bölgedeki sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle uluslararası insani yardım kuruluşlarının müdahalesi bekleniyor.