2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu 3. ve son maçında Özbekistan ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Özbekistan Süper Lig'in yıldızı Eldor Shomurodov ile öne geçse de Demokratik Kongo Cumhuriyeti 10 dakikada geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Özbekistan ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda grupta sonuncu olurken Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise aldığı galibiyetle en iyi 3.'ler kontenjanında Güney Kore'yi saf dışı bırakarak adını son 32 turuna yazdırmayı başardı.

Demokratik Kongo tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda gruptan çıktı

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL 10. dakikada Özbekistan öne geçti. Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov, bir başka Başakşehirli Abbosbek Fayzullaev pasında ceza alanı sol çaprazında dar açıdan yaptığı şık aşırtma vuruşla kaleciyi avladı ve ağları buldu: 0-1.

19. dakikada Cipenga'nın pasında topla buluşan Nathanael Mbuku, iki rakibinden sıyrılarak ceza alanına sokuldu ve iyi bir vuruş yapmasa da ağları buldu. Ancak VAR incelemesinde Mbuku'nun Abbosbek Fayzullaev'e faul yaptığı tespit edilerek gol iptal edildi.

28. dakikada Yoane Wissa altıpas üzerinden şansını denedi ancak top dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Brian Cipenga'nın çektiği şutta savunma son anda araya girdi.

İlk yarısı 1-0 tamamlanan maçın ikinci yarısına Özbekistan etkili başladı.

51. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Eldor Shomurodov etkili bir şut çekti, top az farkla oyun alanını terk etti.

GOL 66. dakikada Demokratik Kongo Cumhuriyeti penaltı kazandı. 68'de topun başına geçen Wissa, kaleci ile topu farklı köşelere yollayarak skora denge getirdi: 1-1.

GOL 77. dakikada Demokratik Kongo Cumhuriyeti öne geçti. Ceza alanı sol çaprazından çekilen şutu takip eden Fiston Mayele, kale önünde son anda topa dokunarak ağları buldu: 2-1.

GOL 90+1. dakikada fark 2'ye çıktı. Yoane Wissa, ceza alanı sol ön çaprazında beklenmedik anda çok sert bir şutla fileleri havalandırdı: 3-1.