ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Kongre'nin "temiz, geçici bir hükümet finansmanı tasarısı geçirmesini" istediğini açıkladığında, federal bir kapanmanın olasılığı neredeyse sıfıra iniyordu. Aslında, kapanma tehditleri kongrede harcamaları kesmeye niyetli muhafazakarlar tarafından yönlendirilme eğilimindedir - ve onları hizaya getirip hükümeti açık tutmak için Trump'tan daha iyi bir başkan kim olabilir ki?

Yani, Trump'ın son altı haftada Washington'ı ne kadar dramatik bir şekilde sarstığının bir kanıtı olarak, kapanma olasılığı pek de azalmamış; Politico'dan Rachael Bade'e göre hatta artmış olabilir.

Bu kez, kavga için can atanlar 'Demokratlar'; Trump'ın bakanı olan Elon Musk'ın neşeyle uyguladığı Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) istediği kesintiler konusunda.

Bazı Demokrat kaynaklara göre, kıdemli Temsilciler Meclisi Demokratları hafta sonunu üyelerine DOGE kesintileri nedeniyle hükümeti kapatmaya istekli olup olmadıklarını sorarak geçirdi. Ve şimdiye kadar çok az dirençle karşılaştılar. Yani demokratlar KAPANMAyı belki de hiç olmadığı kadar çok istiyor.

'TEMİZ' HARCAMA TASARISI

Uzun zamandır kapanmaya karşı olan bazı Cumhuriyetçilere yakın (merkezciler) Demokratlar da dahil olmak üzere her görüşten Demokrat, Musk'ın deyimiyle "temiz" bir harcama tasarısına oy vermenin Musk'ın tartışmalı çalışmalarını zımnen (üstü örtülü bir şekilde) kutsamak olacağını düşünüyor. Cumhuriyetçilere kurumları açık tutmak için oy vermemenin geçmiş yılların aksine ABD'nin geleceği için daha az kötü olacağına inanıyorlar.

"Kimse kapanma istemiyor ama Musk ve Trump'ın özellikle sağlık hizmetlerine yıkıcı darbesi nedeniyle şuan olan bitene yardım ve yataklık etmek istemiyor" dedi kıdemli Temsilciler Meclisi Demokrat yardımcılarından biri. Ve ardından şu soruyu yöneltti:

- Buna neden ortak olalım ki?"

Politico muhabirine konuşan bir başka Kıdemli Demokrat milletvekili daha açık sözlüydü:

- Bir noktada kahrolası bir omurgaya sahip olmanız gerekir. İşte bu yüzden eylüle kadar onlara boş çek vermeyeceğim.

KRİTİK GÜN: 14 MART

Bu, sadece birkaç hafta öncesine göre büyük bir dönüş. Muhabir Bade şubat ayının başlarında, solun Musk'a karşı bir duruş sergilemek için hükümetin fonlarına onay vermek için son tarih olan 14 Mart'ı kullanma çabasını küçümsediğini ekliyor - ve ardından Kongre Binası'nın her iki tarafındaki bir dizi kıdemli Demokrat yetkilinin kendi değerlendirmesiyle aynı fikirde olduklarını duyuyor.

İşte o isimler Demokratların neden olduğu bir kapanmanın ters tepeceğini vurgularken Musk'ın fonladığı ya da Musk'ı fonlayan federal ajanslarda kendilerinin yolunu yıkıp yakacağını düşünüyor. Ve Demokrat tabanın kapanmaya neden olmaları halinde ateşle oynamanın cevap olmadığını anlamamış gibi görünmesinden dolayı da hayal kırıklığına uğradıklarını söylüyorlar.

"O" GÜNE 10 GÜN KALDI

"İnsanlar artık daha tehlikeli bir pozisyonun anlamının (hesap verebilirlikte herhangi bir değişiklik olduğu algısı olmadan) oy vermek olduğunu düşünüyor" diyen bir başka Temsilciler Meclisi Yardımcısı şunu ekliyor:

- Oysa Kongre'nin şu anki motivasyonu onlara oy sağlamak değil.

Elbette, şimdilik değişimin bir kısmını müzakere taktiklerine bağlayabilirsiniz. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Musk'a bazı politik kelepçeler takmasını istiyor, Cumhuriyetçiler ise bunu kesin bir şekilde reddediyor. Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi Başkanı Tom Cole, Pazartesi günü bunu "başarısız bir başlangıç ve Amerikan halkına kaybettirdikleri bir savaş" olarak nitelendirdi.

Ve Demokrat liderlerin, Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'daki kontrolleri göz önüne alındığında, GOP (Grand Old Party = Cumhuriyetçi Parti) muadillerine mümkün olduğunca çok oy vermeleri için baskıyı artırmalarının pek çok nedeni var. Gerçek bir kapanma tehdidi olmasa bile, Cumhuriyetçiler için işleri kolaylaştırmanın tek bir nedeni bile yok.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI, ÖZEL ŞİRKETLERE VERİLEN İHALELER...

Ancak Temsilciler Meclisi Demokratları, özelde bile, böyle konuşmuyor. Azınlık Lideri Hakeem Jeffries (2013'ten bu yana görevini sürdürüyor) ile komite liderleri arasındaki son toplantıda, Connecticut'tan Rosa DeLauro, Musk'ın 'temiz fon' iddiasını herkesin yuttuğunu söyledi ve ortalık karıştı. Gelin şimdi Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi Sıralama Üyesi DeLauro'nun 0-kontrolsüz milyarder Elon Musk'ın Federal Havacılık İdaresi'ni (FAA) devralmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya bakalım:

"Başkan Trump ve kontrolsüz milyarder Elon Musk, Amerikalılar ve ABD ordusunun güvenliğini artırmak için kullanılan vergi mükelleflerinin dolarlarını çalıyor, bunun yerine Musk'ın şirketlerinin kârlarını artırıyor ve milyarder yandaşlarına vergi indirimleri sağlıyor. Tüm Amerikalıların hayatlarını korumak hükümetin görevidir. Başkan Trump ve Elon Musk, FAA'da binlerce kritik güvenlik işini keserken kaynakları çalarak Amerika'yı bilgilendirme ve güvende tutma sorumluluklarından kaçınıyorlar. İş seyahatleri, askeri uçuşlar, aile tatilleri, paketlerin hava yoluyla gönderilmesi ve tıbbi acil durum uçuşları artık özel bir şirketin elinde ve Amerikalıların uçarken güvende olduğundan emin olmak için net bir planları yok. Şimdi, Elon Musk'ın Starlink rakibine verilen bir sözleşmeyi zorla iptal ettiği ve bu sözleşmeyi kendisi devralmaya çalıştığı anlaşılıyor. Bu bariz bir çıkar çatışması. Bu değişiklikler Amerikalıların güvenliğiyle ilgili değil; bunun yerine, Elon Musk'ın kişisel servetini Amerikan halkının hayatından daha önemli kılan tehlikeli eylemler.

DEMOKRATLARIN BÜYÜYEN ÖFKESİ

Genellikle kapatma kılıç şakırtıları, iki partinin uçlarında başlar ve liderler bunu görmezden gelemeyecekleri noktaya kadar ivme kazanır ya da kendi işlerini riske atarlar. Ancak bu sefer, öfke liderlik masasının kendisinden geliyor — ortada federal ajansları yok etmek için yıldırım hızındaki Trump-Musk kampanyası ve bunu durdurmak için mahkeme işlemlerinin donuk temposu nedeniyle büyüyen bir öfke var.

Bazı Demokratlar, DOGE kesintilerinin etkilerinin bir tür kapanma etkisi yarattığına ve 'temiz fon' deyiminin statükoya etkili bir şekilde yeşil ışık yakacağına inanıyor. Ayrıca bu süreçte Trump ve Musk'a karşı bekleyen davaların giderek zayıflayacağını öngörmek hiç de zor değil.

Dahası, Demokratlar, Amerikalılar; potansiyel faydalarını kaybetme ve gazileri işten atma gibi konularda daha fazla şey duydukça, halkın DOGE'a karşı durmaya başladığını gösteren son anketlerden cesaret aldı. Burada, Cumhuriyetçi milletvekillerin DOGE'a karşı öfkelenen seçmenlerden bir sürü eleştiri duyduğu son protestolardan bahsetmiyorum bile.

SADECE LİBERALLER DEĞİL, ANA AKIM DA TEPKİLİ

Belki de en önemlisi, liderlik zincirinin yukarısında ve aşağısındaki Demokratlar, yalnızca liberal tabandan değil, daha ana akım olarak gördükleri insanlardan da duyulan tepkiler. Ve dahası bağışçılar, stratejistler ve artık biraz mücadele göstermeleri gerektiğine inanan seçmenler... Tüm bu kesimleri arkasına alan bir rüzgarı kaçırmamak...

İkinci Temsilciler Meclisi Demokrat yardımcısı, "Bu insanlara geri dönüp 'Evet, buradaki statükoya oy verdim ve ayağa kalkmak için hiçbir şey yapmadım' demek çok zor!" diyor.

Ancak Temsilciler Meclisi Demokratları için daha da zor olan şey, bir son oyun bulmak.

Şimdi düşünelim: Demokratların Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilere göre 'temiz' harcama tasarısına karşı oy kullandığını ve bir kapanmanın gerçekleşmesine izin verdiğini varsayalım... O anda Musk on binlerce federal çalışanı işten çıkarmış olabilir, ve daha da kötüsü Sam Amca hala maaş almadan ücretsiz izne çıkarılacak 2 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor olabilir.

DEMOKRATLAR NE İLE KARŞI KARŞIYA?

Parmak sallamaların ortasında, Cumhuriyetçiler hükümet kurumlarını yeniden açmak için oylama çağrısında bulunacak ve Demokratları, kurumları kapalı tutmayı ve çalışanları maaş çekleri olmadan evde tutmayı tekrar tekrar seçenler olarak gösterecekler.

Siyasi açıdan bakıldığında, mücadele edilmesi zor bir alan ve özellikle de bir kapanmanın Demokratların şu anda temel mesajını nasıl zayıflatabileceğini düşündüğünüzde - Trump ve Musk'ın milyonlarca Amerikalının güvendiği hizmetleri ve faydaları zayıflattığı bir arena.

Şu anda, üst düzey parti liderleri poz veriyor ve Cumhuriyetçileri mantıksızlar olarak göstermeye çalışıyor. Azınlıklar Başkanı Jeffries ise hafta sonu GOP liderlerini finansman görüşmelerinden "çekilmekle" suçladı ve her şeyi kontrol ettikleri için hükümeti finanse etmenin tek başına GOP'a ait olduğunu savundu.

2013 VE 2019'DAN ÇIKAN DERSLER

Demokratların en önde gelenleri, bunun tam olarak doğru olmadığını herkes kadar iyi biliyor: Senato'daki 60 oy barajı göz önüne alındığında, tahsisatların iki partili olması gerekiyor; bu, Cumhuriyetçilerin önerdiği harcama kesintilerine karşı koymak için uzun zamandır kullandıkları bir kaldıraç. Ve bu argüman, nihayetinde kamuoyunu ikna edebilecek türden yankı uyandıran bir mesaj değil.

Ancak Demokratların, GOP'nin başlattığı en son kapanmalardan -sırasıyla 2013 ve 2019'da sağlık hizmetleri ve sınır politikası konusunda yaşanan haftalarca süren olaylardan- bir ders çıkarmış olabilecekleri ortaya çıktı: Kazanmak her zaman önemli değildir - bazen, öfkeli bir tabanla uğraşırken, sadece yel değirmenine karşı savaşmanız gerekir.

*** POLITICO Rachael Bade