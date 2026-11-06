ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde oy sayımı sürerken, Demokratlar Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı. Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar 253, Cumhuriyetçiler 157 sandalye kazandı.

Yarışta Cumhuriyetçilerin elindeki 43 sandalye Demokratlara geçti. Temsilciler Meclisindeki 25 sandalyenin kazananı ise henüz belli olmadı.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Senatoda da çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

ABD halkı, eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve Senatodaki 100 sandalyenin 35'i için sandık başına gitti.

Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı iki yılda bir seçiliyor. Bu seçimlerden biri başkanlık seçimiyle birlikte, diğeri ise ara seçimde yapılıyor. Senatoda altı yıllığına seçilen üyelerin yaklaşık üçte biri de iki yılda bir seçimle yenileniyor.