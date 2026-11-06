ABD’de Demokratların, son iki yılda Başkan Donald Trump yönetimiyle bağlantılar kuran büyük şirketlere yönelik soruşturmalar hazırladığı öne sürüldü. Washington Post’un haberine göre inceleme gündeminde Meta, Apple ve Elon Musk’ın şirketleri de bulunuyor. GROK’UN OPERASYONDA KULLANILDIĞI İDDİASI Yeni Kongre’nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalandığı askeri operasyonun planlanmasında Musk’ın yapay zeka sohbet robotu Grok’un kullanıldığına ilişkin iddiaları araştırması bekleniyor. Demokrat milletvekillerinin ayrıca Apple’ın, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) faaliyetlerini takip eden uygulamalara yönelik yaklaşımını incelemeyi değerlendirdiği belirtildi. Washington Post, soruşturma hazırlıklarına ilişkin bilgileri isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan beş kişiye dayandırdı. Haberin kaynakları arasında Kongre çalışanları, lobiciler, girişim sermayedarları ve avukatlar yer aldı.

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