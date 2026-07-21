Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde Atina'dan tansiyonu yükselten bir paylaşım geldi.
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi hedef aldı.
Kıbrıs Barış Harekatı'nı "Türk işgali" olarak nitelendiren Yunan Bakan, "Kıbrıs sorunu yasa dışı işgal meselesi olmaya devam ediyor. Lefkoşa, Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olmamalıdır" ifadelerini kullandı.
'KIBRIS YAKINDIR'
Dendias açıklamasında şunları söyledi:
"Kıbrıs'taki kardeşlerimize mesajımız nettir. Son gelişmelerin ardından Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır."