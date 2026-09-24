Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir AVM’de bulunan mağazanın deneme kabininde kadın müşterinin görüntüsünü cep telefonuyla almaya çalıştığı iddia edilen B.D.’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, B.D.’yi “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

DENEME KABİNİNDE FARK EDİLDİ

Olay, 20 Haziran’da bir AVM’deki mağazanın deneme kabininde meydana geldi. İddiaya göre B.D., kıyafet deneyen Nurbanu Durmaz Ökten’in görüntüsünü kabinin altından cep telefonuyla almaya çalıştı. Durumu fark eden Ökten, B.D.’yi AVM içerisinde kovaladı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan B.D., polise teslim edildi.

Gözaltına alınan B.D., 21 Haziran’da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece “cinsel taciz” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından tutuklandı.

“KAZARA OLDU” SAVUNMASI

Davanın Kocaeli 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmasında sanık B.D., olayın kazara gerçekleştiğini savundu. Kendi fotoğrafını çekmeye çalışırken telefonunu düşürdüğünü öne süren B.D., deneme kabinindeki kadının görüntüsünü çekme amacı olmadığını iddia etti.

Sanık, telefonun ön kamerasının açık kaldığını ve cihazında daha önce çekilmiş kendi fotoğraflarının bulunduğunu belirterek olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını savundu. Tahliyesini ve beraatini talep etti.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı ise telefon inceleme tutanağı ile mağdurun değişmeyen beyanlarına dikkat çekerek sanığın kadınlara ayrılmış soyunma kabininde mağdurun görüntüsünü aldığının anlaşıldığını belirtti.

Savcı, sanığın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan cezalandırılmasını ve görüntünün kayda alınması nedeniyle cezanın artırılmasını talep etti. “Cinsel taciz” suçundan ise fikri içtima hükümleri gereğince ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığı yönünde görüş bildirdi.

2 YIL 6 AY HAPİS

Mahkeme, sanık B.D.’yi “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. “Cinsel taciz” suçundan ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.