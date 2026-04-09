Fransa’nın doğusundaki Lorraine kömür havzasında yürütülen bilimsel çalışmalar, enerji dünyasında dengeleri değiştirebilecek önemli bir keşfe imza attı. Başlangıçta eski kömür damarlarındaki metan oranını incelemek amacıyla yapılan sondajlar, yer kabuğunda yüksek kapasiteli bir doğal beyaz hidrojen rezervi ortaya çıkardı.

DEV REZERV GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

La Française de l’Énergie (FDE), Lorraine Üniversitesi ve CNRS iş birliğiyle yürütülen Regalor Projesi, bölgedeki hidrojen rezervinin yaklaşık 34 milyon ton olduğunu öngörüyor. Bu miktar, enerji karşılığı olarak 1.100 terawatt-saat değerinde. Analizler, hidrojen yoğunluğunun 1.093 metre derinlikte yüzde 5 iken, 3.000 metreye ulaşıldığında yüzde 98’e çıkabileceğini gösteriyor. Rezervin coğrafi olarak Belçika, Lüksemburg ve Almanya sınırlarına kadar genişleme potansiyeli bulunuyor.

HEM ÇEVRE DOSTU HEM DÜŞÜK MALİYETLİ

Doğada kendiliğinden oluşan beyaz hidrojen, üretim sırasında karbon salınımı gerçekleştirmediği için stratejik bir öneme sahip. Fosil yakıtlardan elde edilen gri hidrojene kıyasla çevre dostu, yeşil hidrojene göre ise daha düşük maliyetli olan bu enerji kaynağı, Avrupa’nın karbonsuzlaşma hedeflerinde kritik bir rol oynuyor.

2254 KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA YAPILACAK

Hidrojenin moleküler yapısı, sızma riski ve yanıcılık özellikleri nedeniyle çıkarma ve taşımada özel teknoloji yatırımlarını gerektiriyor. FDE, projenin uygulanabilirliğini sağlamak için 2254 kilometrekarelik sahada arama ruhsatı başvurularını tamamladı.