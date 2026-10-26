Hakkari Yüksekova’da yaşayan 53 yaşındaki Erişmiş, öğretmen olan yeğeninin tavsiyesi üzerine farklı tarımsal ürünleri araştırmaya başladı. Meyve ağaçları dikmek amacıyla satın aldığı tarlada safran yetiştirmeye karar veren Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün sağladığı 20 kilogram safran soğanıyla ilk üretimini Yoncalık Mahallesi’nde 200 metrekarelik alanda gerçekleştirdi.

İlk hasadından olumlu sonuç alan Erişmiş, bitkinin bölgenin iklim koşullarına uyum sağladığını gördü. Bunun üzerine üretim alanını genişletmeye karar veren üretici, bu yıl 2 dönümlük araziye toplam 120 kilogram safran soğanı ekti.

KİLOGRAMI 950 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Gıda, kozmetik, boya ve ilaç sanayisi gibi farklı alanlarda kullanılan safran, yüksek piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Üretiminin büyük ölçüde el işçiliğine dayanması da bu bitkinin yetiştiriciliğini diğer tarımsal faaliyetlerden ayırıyor.

Üretim süreci hakkında bilgi veren Erişmiş, şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene 200 metrekarede ekim yaptım. Bu sene 2 dönüme çıkardım. Hassas bir bitki. Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor, çiçeğinden, poleninden, safranından ve yumrusundan. O nedenle fiyatı çok yüksek. Bu işin hiçbir makinesi yok. Tüm aşamaları elle yapılıyor. Sadece ekimden önce traktörle tarla sürülüyor. Çapayla toprağı yumuşatıyoruz. Sonra oluklar oluşturup safran soğanlarını yerleştiriyoruz. Türkiye'de kilogramı 900-950 bin liraya satılıyor."

EKİM VE HASAT ÇALIŞMALARI BİR ARADA SÜRÜYOR

Bu yıl üretim alanını büyüten Erişmiş, tarlasında çiçek açan safranların hasadını yaparken yeni soğanların ekimine de devam ediyor. Üretici, safran soğanlarının çoğalmasını sağlayarak ilerleyen dönemlerde daha fazla ürün elde etmeyi amaçlıyor.

İlk yıl elde ettiği deneyimin ardından üretimini genişlettiğini anlatan Erişmiş, bu yıl çocuklarının da desteğiyle 100 kilogram yeni safran soğanı aldığını belirtti. Elindeki soğanlarla birlikte toplam 120 kilogramı toprağa ektiğini aktaran üretici, ilk yılki verimle bu yılki üretimin aynı olmayabileceğini dile getirdi.

Erişmiş, "Aldığımız soğanları geçen sene ektik. Hasat yaptık. Çocuklarımın desteğiyle bu sene de 100 kilogram safran soğanı aldım. Elimde kalanlarla birlikte 120 kilo soğanı iki dönüm araziye ektim. Ekimimiz devam ediyor. Bu sene belki fazla çiçek vermez çünkü soğanlar çoğalıyor. Bu şekilde hem soğanlar artacak hem de ürün alacağız. Ekim ile hasat arasında 15 gün fark var" diye konuştu.

BİR DÖNÜMDEN 200-300 GRAM ÜRÜN ALIYOR

Safran üretiminin özen gerektirdiğini belirten Erişmiş, bir dönümlük alandan yaklaşık 200-300 gram safran elde ettiklerini söyledi. Üretimin her aşamasının elle yapılması nedeniyle emek isteyen bir faaliyet olduğunu vurgulayan Erişmiş, bölgede bu işe ilgi duyanlara da destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Daha önce ilçe merkezinde esnaflık yaptığını anlatan Erişmiş, yeni mesleğinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum. Güzel bir iş. Daha önce ilçe merkezinde esnaftım. Bıraktıktan sonra bu işe girdim. Çok zevkli bir iş. Bir çiçeği gördüğünde, kokusunu aldığında her şeyi unutuyorsun."