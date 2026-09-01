Ankara Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma uygulama noktalarının sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
UYGULAMA NOKTALARINI BİRBİRLERİNE AKTARIYORLARDI
Yürütülen incelemede, şüphelilerin bir sosyal medya platformunda mesajlaşarak uygulama noktalarının yerini birbirlerine aktardığı belirlendi.
Bu paylaşımlar sayesinde aranan, suça karıştığı değerlendirilen veya araçlarına ait belgeleri eksik olan sürücülerin kontrol noktalarına girmeden güzergahlarını değiştirdiği tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR
Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.