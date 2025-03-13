Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, zabıta ekipleriyle birlikte esnaf denetimlerine katıldı.

Bir kasaba giren Yılmaz, işletmede kokmuş kırmızı etlerin satışa sunulduğunu tespit etti. Duruma tepki gösteren Başkan Yılmaz, kasap işletmecisine, "Bunu evinde yapar mısın? Neden satıyorsun? Kokmuş eti nasıl savunabilirsin?" diyerek sert bir şekilde uyarıda bulundu...

"BİZ ONU SURİYELİLERE SATIYORUZ"

Denetim sırasında, donmuş tavukların uygunsuz şekilde çözdürüldüğünü fark eden Belediye Başkanı Umut Yılmaz, işletme sahibine "Donmuş ürünü bu şekilde çözdüremeyeceğini bilmiyor muydun?" diye sordu. Kasap ise tepki çeken bir yanıt vererek, "Biz onu Suriyelilere toptan satıyoruz." dedi.

Ayrıca, denetimde fatura ibraz edemeyen kasap hakkında cezai işlem başlatıldı.

BAŞKAN O ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaşan Başkan Yılmaz, "Esnaf denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bir kasapta, halk sağlığını riske atabilecek unsurlara karşı gerekli müdahaleyi ve ilgili işletmeye gerekli cezai işlemleri yaptık. Temiz, güvenilir ve sağlıklı gıda herkesin hakkı. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Siz de şüpheli bir durumla karşılaşırsanız bize bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.