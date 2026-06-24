Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kendisini, ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtan F.A.’nın alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüldü. Görüntüler üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. F.A. hakkında, ‘Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’ suçundan gözaltı kararı ile arama ve el koyma işlemlerine yönelik talimat verildi. F.A. ile birlikte yanındaki E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.