Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahılı Caddesi üzerinde dron destekli trafik uygulaması yaptı.

Köprü üzerinde denetimi fark eden sürücü, aracı geri sürerek ters istikametten kaçtı. Bu şekilde bir süre ilerleyen sürücü, aracını park edip, yaya olarak kaçmaya çalıştı. O anları dronla takip eden polis, sürücüyü yakaladı.

TOPLAM 82 BİN 718 TL CEZA

Sürücüye, "yönetmelikte belirtilen haller dışında trafik güvenliğini bozacak şekilde geri geri manevra yapmak'' maddesinden 42.718 TL ayrıca motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermekten araç sahibine 40.000 TL olmak üzere toplamda 82.718 TL idari para cezası uygulandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.