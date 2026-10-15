Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama noktasını fark eden sürücü, otomobilini durdurarak araçtan indi ve yaya olarak uzaklaşmaya başladı.
Bu esnada otomobilde bulunan yolcu sürücü koltuğuna geçti.
EHLİYETSİZ ÇIKTI
Polis ekiplerinin dronla yaptığı havadan takip ve yönlendirme sonucunda sürücü yakalandı.
Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.
Ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 80 bin lira idari para cezası kesildi.