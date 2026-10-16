Belce Örü Erçin

MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran fon kriziyle dikkat çekici açıklama ve paylaşımlarda bulundu. Başak, “Tera Yatırım ile ilgili ihbarımın ardından konunun ciddiyetini fark edip hassas davranırlar ve en azından beni dinlerler diye düşünüyordum. Fakat bunu yapmak yerine beni iki kez gözaltına aldılar” dedi.

Başak, SPK ve Masak'a bildirilmesi amacı ile CİMER'e yaptığı ihbarı ve CİMER’den gelen yanıtı paylaştı. Başak, Cimer’e gönderdiği ihbarında Tera Yatırım’ın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen piyasa dolandırıcılığı yaptığına ilişkin basında çok yoğun şikayet edilen şirketlerin başında geldiğini belirtti. İhbarda şu satırlar yer aldı: “İddianameye konu olan şirket, 2022’de halka arz olmuş ve 2023’te banka faaliyet izni almıştır. Piyasada bu izinlerin perde arkasına ilişkin de çok iddia var. Bunlar ciddi biçimde sorgulanmalı.”

GARİPOĞLU DA VAR

Öte yandan Başak, ihbarında Kasım Garipoğlu’na da yer verdi. Şu anda firari olan Garipoğlu’nun Türkiye’de lisanssız ve yasa dışı çalışan GKFX isimli şirketiyle ilgili “Bu kriminal şirkete valizlerle yaklaşık 350 milyon dolar işlem hacmi yaratacak para transferlerinin gerçekleştirildiği” iddiasında bulunduğu ve para hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi gerektiği Başak’ın ihbarında var.

Cimer’den 1 gün sonra gelen yanıtta ise “Denetimleri önem ve risk sırasına göre yapıyoruz” denildi. Yani “Bu ihbar için şu aşamada harekete geçmiyoruz” mesajı verildi. 6362 sayılı Kanunu’ndan bahsedilerek yatırımcının hak arama imkanlarının mevcut olduğu ifade edildi. Başak’a ayrıca SPK bültenlerinin takip edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Cimer’e 30 Temmuz 2025’te ihbar etti:

“Kirli para trafiğinin başta MASAK tarafından incelenmesi şarttır. Ardından da BDDK ve SPK nezdinde bu izinlerin nasıl verildiğinin sorgulanması devlet kurumlarının daha fazla yıpratılmaması açısından çok önemlidir.”

Cimer’den yanıt 31 Temmuz 2025’te geldi:

“Kayıtlı başvurunuzda yer verilen iddialar, yapılacak veya yapılmakta olan denetim çalışmalarında ayrıca dikkate alınabilecek olup kurulumuzca tesis edilecek işlemler kurulumuz bültenlerinden takip edilebilir.”