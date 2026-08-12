Dünya Gazetesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda basın kuruluşunda görev yapan deneyimli gazeteci Dürdane Kırçuval, ailesiyle tatil için bulunduğu Yunanistan'ın Kavala kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Kırçuval, eşi Kerem Kırçuval ve kızıyla birlikte tatil için bulunduğu bölgede kalp krizi geçirdi. Uzun yıllar ekonomi, yargı, siyaset ve parlamento muhabirliği yapan Kırçuval, kariyeri boyunca Dünya Gazetesi, Hürriyet, Cumhuriyet ve Anadolu Ajansı dahil olmak üzere çok sayıda basın kuruluşunda görev aldı.

Kariyeri ve Ödülleri

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Dürdane Kırçuval, gazetecilik kariyerine Akdeniz Haber Ajansı'nda başladı. Kırçuval daha sonra Ekonomik Panorama Dergisi, Ulusal Basın Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi, Anadolu Ajansı, Dünya Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi'nde çalıştı. Çalışma hayatı, ekonomi, yargı ve siyasi parti muhabirliklerinin ardından uzun yıllar Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği yaptı. 2020'den itibaren ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilciliği görevini üstlenen Kırçuval, 2024 yılında Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak çalışmaya başladı.

Kırçuval, gazetecilik kariyeri boyunca çok sayıda önemli haber hazırladı. Eski Başbakan Tansu Çiller ile ilgili "Annesinin çıkınından çıkan servet" başlıklı haberi Kırçuval'a Yolsuzlukla Mücadele Derneği tarafından verilen Onur Belgesi'ni getirdi. Kırçuval, "TBMM'deki Ceylan Derisi Yolsuzluğu" haberiyle de Bülent Dikmener Haber Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kırçuval'ın vefatının ardından yayımladığı mesajda, uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden Kırçuval'ın unutulmayacağını belirterek ailesine ve basın camiasına başsağlığı diledi. Kırçuval'ın ani vefatı, birlikte çalıştığı meslektaşları ve basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

Kırçuval'ın cenazesinin Yunanistan'daki işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre cenazenin 13 Ağustos Perşembe günü Türkiye'ye getirilmesinin ardından otopsi işlemleri yapılacak ve defin süreci tamamlanacak.