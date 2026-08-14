Et alırken çoğumuz önce yağsız bir parça arıyor, ardından kasaba “Taze mi?” diye soruyoruz. Oysa deneyimli kasaplara göre ete ilk bakışta dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar var. Özellikle etin rengi ve üzerindeki yağın görünümü, seçim yaparken önemli ipuçları verebilir.

İyi bir et seçmek için yalnızca satıcının tavsiyesine güvenmek yerine, rengine, kokusuna ve genel görünümüne dikkat etmek gerekiyor.

Kasaplar ete ilk olarak neye bakıyor?

Deneyimli kasapların dikkat ettiği unsurların başında yağın görünümü geliyor. Yağın tamamen kötü bir şey olduğu düşüncesi ise doğru değil. Etteki yağ, pişirme sırasında lezzet ve sululuğa katkı sağlayabilir. Özellikle bazı et kesimlerinde yağın dokular arasında dağılmış olması, pişirme sonucunu etkileyebilir.

Yağın miktarı kadar görünümü de önemli. Taze ve kaliteli bir et parçasında yağın temiz ve doğal bir görünüme sahip olması bekleniyor. Yağın renginde belirgin bir değişiklik veya alışılmadık bir görünüm varsa, ürün daha dikkatli incelenmeli.

Etin rengi tazeliği hakkında ne söylüyor?

Et seçerken en kolay kontrol edilebilecek noktalardan biri rengi. Etin rengi, etin türüne ve kesimine göre değişebilir. Bu nedenle tek başına belirli bir renk görmek, etin kesin olarak taze veya bozuk olduğunu göstermez, ancak alışılmadık, belirgin renk değişimleri dikkat edilmesi gereken bir işaret olabilir.

Kasapların verdiği temel tavsiye de burada devreye giriyor: Etin rengine bakmadan satın almamak.

Et alırken 3 noktaya dikkat edin

Kasap reyonunda seçim yaparken yalnızca yağ miktarına odaklanmak yerine üç temel noktayı kontrol etmek mümkün:

Renk: Etin türüne uygun, doğal ve genel olarak homojen bir görünümde olmasına dikkat edin.

Koku: Taze ette rahatsız edici veya belirgin şekilde kötü bir koku bulunmamalı. Alışılmadık bir koku varsa ürünü almamak daha güvenli bir tercih olabilir.

Genel görünüm: Etin nasıl temizlendiğine, yüzeyinin görünümüne ve belirgin bozulma işaretleri olup olmadığına bakın.

“Taze mi?” diye sormadan önce buna bakın

Kasapların dikkat çektiği en pratik nokta, etin satın alınmadan önce gözle kontrol edilmesi.

Özellikle etin renginde belirgin bir değişiklik, alışılmadık bir görünüm veya rahatsız edici bir koku varsa yalnızca satıcının “taze” demesine güvenmek yerine başka bir parça tercih etmek daha doğru olabilir.

Et seçerken mümkün olduğunca rengi, kokusu ve genel görünümü birlikte değerlendirmek, yalnızca yağsız bir parça aramaktan daha sağlıklı bir yaklaşım sunuyor.

Sonuçta iyi bir et seçmenin tek bir formülü yok, ancak birkaç saniye ayırıp ürünü dikkatlice incelemek, alışveriş sırasında yanlış seçim yapma riskini azaltabilir.