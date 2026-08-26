İstanbul Sultangazi'de dün saat 11.00 sıralarında feci bir iş kazası meydana geldi. Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerindeki bir iş merkezinin 3'üncü katında yer alan avize imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Mustafa El Ahmed (23), çalışma esnasında iddiaya göre dengesini kaybetti.

3'ÜNCÜ KATTAN KALDIRIMA DÜŞTÜ

Dengesini yitiren genç işçi, metrelerce yüksekten kaldırıma düştü. Giriş katta bulunan bir mağaza çalışanının durumu fark etmesi üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mustafa El Ahmed, ağır yaralı olarak ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç işçinin yaşam mücadelesi sürdüğü öğrenildi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Olay yerinde ve imalathanede incelemelerde bulunan polis ekipleri, soruşturma kapsamında iş yeri sahibi C.A. ile iş merkezinde bulunan diğer çalışanları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. İş yeri sahibi C.A. gözaltına alındı.

DEHŞET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir vatandaşın kaldırımda yürüdüğü esnada Mustafa El Ahmed'in aniden yüksekten düşerek zemine çakıldığı ve yoldan geçen vatandaşın panikle genç işçinin yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor.