Deniz Akkaya, gazeteci İlknur Yılmaz'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmedi. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre savcılık, Akkaya'ya ulaşılmaya çalışıldığını ancak yapılan aramalara rağmen kendisinin bulunamadığını bildirdi.

SAVCILIKTAN YAKALAMA TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen talep yazısında, Akkaya'nın çağrı üzerine başsavcılığa gelmediği ve kendisine ulaşılamadığı ifade edildi.

Savcılık yazısında, tüm aramalara rağmen hazır edilemeyen Akkaya hakkında yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.