Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, 9 Haziran’da arkadaşı Mustafa Kürşat Akcebe’nin, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Zakkum Sokak’taki ikametine taşındı.

Akkaya ile Akcebe arasında dün evdeki tuvalet arızası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Mustafa Kürşat Akcebe hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Deniz Akkaya, ardından Akcebe'ye ait eve geri dönerek konuttan ayrılmayı reddetti.

Evin ortak sahipleri olan Mustafa Kürşat Akcebe ile ablası Nihan Akcebe’nin konutlarına giriş yapamaması üzerine abla Akcebe, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, savcılık talimatıyla adrese giderek Deniz Akkaya’yı ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçu kapsamında evden çıkartarak gözaltına aldı. Akkaya emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AKKAYA KİRACI OLARAK TAŞINDIĞINI İDDİA ETTİ

Olaya ilişkin tarafların ifadeleri ortaya çıktı. Kocaeli Adliyesi’ndeki ifadesinde Deniz Akkaya, eve kiracı olarak taşındığı belirtti.

Mustafa Kürşat Akcebe ile aylık 25 bin TL kira bedeli konusunda sözlü olarak anlaştıklarını ancak ev sahibinin talebi üzerine yazılı kira sözleşmesi yapılmadığını iddia eden Akkaya, kanalizasyon arızasının ardından yaşanan tartışmada Akcebe'nin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını, iterek bahçedeki demir korkuluklara sıkıştırdığını ileri sürdü.

Deniz Akkaya, ifadesinin devamında Akcebe'nin uyuşturucu kullandığını gördüğünü, evde silah ve el bombası bulunduğunu söyleyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Daha sonra eve girişinin engellendiğini ve kaldığı odanın anahtarının elinden alındığını öne süren Akkaya, Akcebe'nin zaman zaman iç çamaşırıyla dolaşarak kendisini rahatsız ettiğini, son olayda ise iç çamaşırını indirerek kendisini taciz ettiğini iddia ederek bunun üzerine de şikayetçi olduğunu ve koruma ile uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

'MİSAFİR OLARAK KALDI'

Mustafa Kürşat Akcebe ise adliyedeki ifadesinde Deniz Akkaya'yı yaklaşık 30 yıldır tanıdığını belirterek, Akkaya'nın 2026 yılı Nisan ayında kendisini arayarak kitap yazdığını, İstanbul'da bunaldığını ve kalacak yere ihtiyacı olduğunu söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine evinin giriş katını yardım amacıyla misafir olarak kullanmasına izin verdiğini belirten Akcebe, “Bana hiç eşyası olmadığını söyledi ancak 9 Haziran'da yaklaşık 70 koli eşya ile geldi. Kendisine evimi kiralamadım. Tamamen yardım amacıyla misafir ettim. Aramızda kira sözleşmesi ya da kira anlaşması olmadı” dedi.

Akcebe, 26 ve 27 Haziran'da evin kanalizasyonunda arıza meydana geldiğini, sorunun giderilmesi için ekipler çağırdığını belirterek, Akkaya'nın bu süreçte sürekli tuvalet konusunda şikayette bulunduğunu, komşunun tuvaletini geçici olarak kullanmasını önerdiğini söyledi.

Sürekli şikayet etmesi üzerine “Beğenmiyorsan gidebilirsin” dediğini, bunun ardından tartışma yaşandığını ifade etti.

‘TACİZ OLAYI KESİNLİKLE YAŞANMADI’

Akcebe, 28 Haziran akşamı Akkaya'nın eve gelerek bahçe kapısını açmasını istediğini, kapıyı açarak içeri aldığını, 30 Haziran'da ise bahçede ağaçlarını suladığı sırada yeniden tartışma çıktığını öne sürdü.

Akkaya'nın kendisine hakaret ederek, “Seni yok etmek için ben bu dünyaya geldim” dediğini iddia eden Akcebe, polis ekiplerine kendisinin iç çamaşırını indirerek tacizde bulunduğu yönünde beyanda bulunulduğunu ancak böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını savundu.

Akcebe, "Ben hiçbir zaman slip donla bahçede dolaşmadım. O gün üzerimde şort ve tişört vardı. Evde el bombası ya da babamdan kalan silah olduğunu söylemedim. Uyuşturucu kullanmıyorum. Deniz Hanım'ın kaldığı odanın anahtarı da kendisindeydi, bende anahtarı yoktu" ifadelerini kullandı.

Akkaya'nın hiçbir zaman kiracısı olmadığını, yalnızca misafir olarak evinde kaldığını ileri süren Akcebe, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Akcebe'nin ayrıca Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu ve Akkaya'nın evde bulunan eşyalarının alınmasını istediği öğrenildi.