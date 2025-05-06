Geçtiğimiz yıl mayıs ayında kızının velayeti gündemi ile akıllara kazınan Deniz Akkaya, kendisiyle röportaj yapmak için evine gelen muhabir Berat Aşıcıoğlu'na sert tepki göstermişti.
Evinin balkonundan sokakta bekleyen muhabiri videoya çekip Twitter'da paylaşan Deniz Akkaya, “Sizin içinizden geçerim küçük dünyanızda benden böyle öc olamazsınız bildiklerimi anlatmiyorum anlatmaya başlarım” ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine de Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Deniz Akkaya hakkında tazminat davası açtı.
Sonuçlanan dava ile birlikte Deniz Akkaya’nın, Rıdvan Bıyık’a 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.