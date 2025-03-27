Geçtiğimiz yılın mayıs ayında emekli manken Deniz Akkaya ile 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşanan tartışmalar magazin basınında geniş yankı uyandırmıştı.



Akkaya, kızı tarafından darp edildiğini ve evinin balkonuna kilitlendiğini öne sürerken, devlet korumasına alınan Ayşe Önbilgin ise ifadesinde annesinin kendisine termosla vurduğunu iddia etmişti.



KIZININ HAPİS CEZASI ALMASINI KUTLADI



Habertürk'te yer alan habere göre; Akkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan dava, İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, Ayşe Önbilgin'i 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle ceza 10 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayşe, bundan sonra 3 yıl süreyle denetim altında tutulacak.







Mahkeme kararının ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından hâkim ve savcılara teşekkür ederek açıklamada bulundu; "Tevazu göstermeyeceğim. Tam 15 senedir, kendi anne babamın bana göstermediği tüm ilgi, şefkat ve maddi manevi insanüstü destekle, tek başıma ve üstelik bu iğrenç adamın mobbingine maruz kalarak bir çocuk yetiştirdim."

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